烟花颱風逼近台灣，連帶讓菜價受影響，種植葉菜類大宗的高雄梓官區農會表示，葉菜類從3天前的平均每公斤約10元低價，上漲到每公斤約20元，近日豪雨不斷，農民也趁放晴趕快搶收，今天上午農會收購的葉菜就增加2成。

梓官農會總幹事林逸昌表示，3天前因葉菜類產量大，一度跌到每公斤約10元，這2天聽到颱風要來，包括小白菜、青江菜、油菜及A菜、空心菜和地瓜葉等葉菜類，馬上漲至每公斤約20元，回到平常價格水準，另萵苣菜因產量少，價格在每公斤約30元。

此外，高雄19、20日連下豪雨，今天清晨6時許也有陣大雨，但不久後就放晴，林逸昌說，不少農民上午趁著天晴趕緊採收葉菜，農會今天收購量較平常增加約2成。

另中央氣象局預報23日、24日受烟花颱風及其外圍環流影響，南部地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，山區則可能有豪雨或局部豪雨以上等級降雨發生，農業局提醒農友，隨時留意最新天氣資訊，做好田間排水並注意採收安全，以減輕損失。

農業局指出，為防颱風影響，二期水稻需加強排水，待積水退去，暫時保持排水狀態至植株挺立後，再行灌水；木瓜、番石榴等果樹，適度修剪枝條並清除田間殘枝落果，以免影響田間排水，其他適逢收穫期之蔬菜及果品，可適時採收，農業設施應加強固定。

農業局呼籲農民，為防範颱風，農民朋友要多注意田間排水、做好各項防災準備及注意雨後疫病防治，以減少農作物災害及財產損失。

農業局強調，未來將持續注意天氣變化及農損情況；農友若因颱風豪雨造成農作物損失，請向當地區公所通報，以利公所查報。