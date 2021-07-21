【LIVE直播】1人讓3家百貨停業！北市疫情記者會最新說明｜2021.07.21

新冠肺炎疫情趨緩，國內今日新增25例新冠肺炎確定病例，分別為16例本土及9例境外移入，確診個案中新增5例死亡。台北京站威秀1名員工確診，台北市昨公布疫調足跡，個案除了在京站工作外，也曾去過大葉高島屋與新光三越。對此，三家百貨業者也緊急停業清消，今日公布個案足跡也涵蓋濱江、東湖市場；對此，柯文哲今日召開防疫記者會，說明最新進度。

柯文哲指出，目前外傳公共廁所出現感染的狀況，而北市進行了36次的汙水下水道檢測，其中有3次找到了病毒的RNA，顯示部分的病毒會在糞便中存活，柯文哲還是呼籲，民眾上公廁的時候一樣要把口罩戴好，並且勤洗手，減少被感染的風險。

柯文哲也宣布最新的疫情補助，目前經濟部的補貼是每個店家的員工補貼2萬，而台北市決定將另外補貼1成，而若是在5、6月新開的店面，因為沒有稅籍無法接受補貼的店家，將會減半發給他們，協助他們度過疫情。

針對即將襲台的烟花颱風，柯文哲指出，這個颱風要特別注意，因為它走得很慢，每小時只有8公里，如果它未來停在北台灣的話，那麼時雨量將會相當可怕，目前北市的防洪系統可承受每個小時78mm，而在今日5點北市將會進行防災會議，主要還是必須檢視颱風未來的路徑，若路線太接近台北，它的殺傷力恐怕會不下當年的納莉颱風。

柯文哲表示，針對颱風天的疫苗施打，這將由中央統一規劃、宣布，而若是發布陸上颱風警報，將會優先撤離在室外的疫苗施打站，以保護民眾安全。

被問到高端疫苗的混打相關問題，柯文哲指出，這部分是科學問題，因為高端疫苗與近來台灣施打的AZ、莫德那不同，為蛋白質疫苗，高端也是全地球最早拿到EUA的蛋白質疫苗，所以是否適合混打，還是要看醫學未來的報告來討論。