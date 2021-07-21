東京奧運中華代表團19日搭乘華航包機出征，但所有國手都搭經濟艙，包括羽球世界球后戴資穎，引發各界撻伐。台灣大數據專家、中原大學商學院副院長暨資訊管理學系教授劉士豪表示，從網路數據分析可見，過去力挺民進黨的年輕族群也罕見開罵，這意味著挺綠的「核心戰力」開始崩壞，故總統蔡英文、副總統賴清德、行政院院長蘇貞昌，三大綠營天王都急出面道歉，目的就是害怕釀成民進黨執政危機。

劉士豪今日（21）接受香港媒體《中評社》訪問表示，他第一時間觀察網路流量與數字，感到「相當傻眼」，因為過去不會罵民進黨的年輕族群都跳出來罵人，他們對民進黨最大的指責就是，過去承諾的事沒有做到。但值得注意的是，無論是搭經濟艙、住三星級旅館，這些在年長者眼中都是小事，應不致於引爆對民進黨如此強烈厭惡的怒火，且蔡英文很多承諾都沒做到，為何此事特別令年輕人氣憤？

劉士豪分析，根據網路數據研究長期監測，年齡較長的網友早在「疫苗之亂」就已先一波轉變，他們對打不到疫苗的反彈是很強烈的；但年齡較輕的「綠營核心戰力」，面對疫苗不足卻仍堅定捍衛民進黨、不斷出來辯護說情，結果「戴資穎事件」竟然讓他們的行為也開始轉變了，足見此事影響已超乎想像。

針對年輕人的轉向，劉士豪認為，應是年輕人較重視體育競賽，會將自己投射到體育選手身上，所以當年輕人看到戴資穎及其他台灣選手遭受虐待，就會投射自己也認為自己被虐待。年輕人過去為了展現「愛台灣」，理所當然認為要支持民進黨，然如今台灣選手被虐待，他們當然要為台灣選手伸張正義（愛台灣），藉由責罵民進黨為自己找到台階下。換言之，年輕人面對此事的反應，背後更潛藏著長期以來的種種「被剝奪感」；而民進黨也知道這個狀況，所以趕緊道歉力求止血，證明綠營這次真的很緊張。