河南省鞏義市當地消息指出，20日上午開始，黃河河南鞏義段趙溝、裴峪、神堤三處控導工程出現不同程度的土石流，淤泥堆積造成聯壩路無法通行，工程周邊道路全部中斷，道路正在疏通，目前已造成4人死亡。

據了解，連續的強降雨致使鞏義發生嚴重洪澇災害，全市多處房屋、圍牆倒塌，目前已統計到至少4人死亡，14座水庫溢洪道出水，2個鎮區大範圍被淹。金溝工程目前除在建工程雨毀嚴重外，其餘壩垛水溝較多，目前運行狀態良好，人員正常值守。目前全市共轉移群眾6210戶、23663人。

強降雨引發鞏義山體、道路出現多處塌方，共涉及83條道路。其中，隴海鐵路站街集溝段出現塌方，鐵路部門正在搶險；310國道白河立交橋東300米等路段因水毀塌方導致斷行。

當地通信、供電、供水恢復也面臨困難。據了解，鞏義多處地埋通信光纜被沖斷，基站基礎下沉、機櫃及塔體被泥石流掩埋，部分基站外電線桿倒地，全區鐵塔產權基站停電285站。目前，鞏義市米河鎮鎮區及一些村莊斷電、斷網、斷水已超過24小時，且物資補給困難。