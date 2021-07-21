「雞排妹」鄭家純上週被週刊爆料疑有新歡，對方是一名保時捷男，但不久又跳出論及婚嫁的A女，讓鄭家純捲入小三危機，隨著A女、保時捷男紛紛道歉後，總算還鄭家純清白。昨(20日)她發文請網友投票預言這週還會不會有她的新聞，得知沒有後她鬆了口氣，也向媒體挑明心境。

鄭家純上週被週刊拍到在一名保時捷男接送下前往診所及飯店，兩人互動親密如男女朋友，然而竟傳出保時捷男身邊有位A女，兩人原本打算結婚，之後A女發聲明，強調沒有所謂的小三和正宮，她也並非保時捷男的未婚妻，保時捷男接著致歉澄清自己一直據實以告「多年維持開放式交往關係」，對鄭家純只是私心當成心靈上的女友，對A女和鄭家純感到抱歉。

昨晚鄭家純發投票文，請網友猜猜這期週刊是否還會有她的新聞，結果出爐完全沒提到她，她便對該媒體喊話，指出他們並未弄清楚爆料者底細報導，反而被利用，並放話她在這種惡意的媒體環境中已經生存9年，「當有人放火想跟我同歸於盡，你們怎麼會以為我會逃離現場，而不是倒汽油看誰比較耐燒，更經得起折磨？」

對於這起風波，鄭家純3天前也在IG說，有人總問她怎麼不生氣，她說她會生氣，只是在事實明朗化前不能動怒，「若一開始就暴怒開罵，會被貼上情緒化標籤，接著沒人相信你在說實話」，她也承認過程中相當委屈，只能告訴自己：「如果暫時的忍耐能讓麻煩事減少，就是當修煉和化解業障。」