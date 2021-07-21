原定執行4年，結果1年就被搶完！因資金用罄，經濟部今宣布，政府提供前5年免息的青創貸款優惠，提前到8月2日結束。有需要者在此之前提出仍會收件。之後則百萬青創貸款恢復收取1.42％利息，但仍是低利。

行政院2020年推出青年創業貸款方案，其中經濟部350億、農創貸款150億、文創貸款100億，總規模600億元。

經濟部提供的青創貸款是為協助新創、微創業者創業，只要是100萬元以下的新貸款案，給予前5年利息補貼、信保基金最高10成保證，手續上也有以表格勾選申請方式取代計畫書，7日內完成審查等加快好處。

經濟部中小企業處統計，自2020年8月1日開辦至2021年7月20日止，信保基金核保過4萬5651件，融資金額將近379億元。

由於政府提供利息補貼，相當貸款100萬可以省下7萬多元利息，也讓原訂執行至2023年底的青創貸款，只執行1年就提前收攤。

中小企業處表示，只要在8月2日以前向承貸金融機構提出貸款申請且符合規定者，仍會繼續收件。目前每天仍有1、200件湧入。日期截止後，申請青創貸款者恢復1.42％低利，但100萬元額度、最高10成保證及、表格勾選申請方式等服務不變，會繼續辦理。