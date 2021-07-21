國內三級警戒持續兩個月，為表達對前線醫護的支持，並協助在地農業降低衝擊，立委黃國書號召大台中不動產開發公會理事長王至亮、崇銘紡織董事長陳俊嘉、言霖工業董事長張浩裕、泰豐冷凍總經理李明伶等人捐贈中部在地的葡萄100箱、冰涼巾100組、防疫包100組，給衛生福利部台中醫院的醫護人員慰勞防疫的辛勞。

黃國書表示，國內疫情自5月中爆發至今已轉為耐力賽，過程中最辛苦的莫過於自始至終堅守最前線守護國人健康的醫護人員，而疫情延燒使農產品銷路大受影響，為表達對醫護人員的感謝及支持台灣在地果農，因而特別與企業一同拋磚引玉，希望讓更多人來購買台灣在地的優質農產品，支援農民度過難關。

大台中公會理事長王至亮表示，全國的醫護人員是防疫工作幕後的無名英雄，21日特別帶來中部在地果農新鮮現採的葡萄，除了體恤醫護辛勞外，更要鼓勵大家多多照顧在地農友。他說因為疫情爆發後許多在地果農受疫情衝擊產品滯銷，成熟的葡萄在果園內銷不出去而爛掉，看了讓人不捨。呼籲大家除了力挺醫護辛勞，也別忘了照顧廣大的在地農友，一起挺過這次的疫情。

崇銘紡織董事長陳俊嘉表示，這次捐贈葡萄100箱代表企業串聯愛心來感謝醫護人員的辛勞，冰涼巾100組是希望醫護人員能以「冰涼心」來面對炎熱夏天的挑戰，防疫包100組內有手套、奈米膜口罩、隔離床罩、隔離枕頭罩等，讓居家隔離者同住家屬有安全的防護，而這些數字也代表著「醫護第一，農民第一，企業第一」的含意。

代表受贈的衛生福利部台中醫院長侯承伯及副院長林紹雯也感謝黃國書與企業的支持，然而來自各界的感謝物資不只是愛心也是信心，也讓醫護同仁從中感受到滿滿的關懷。台中醫院一定會堅守職責，守住大台中地區，也請大家務必配合防疫，一起努力把台灣照顧好。