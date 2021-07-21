中國改革開放總設計師鄧小平故里：廣安

四川省廣安市是中國改革開放總設計師鄧小平的故里，1904年8月22日鄧小平誕生在廣安協興鎮牌坊村並在這裡度過童年和少年時期，16歲才遠渡重洋到法國勤工儉學並走上革命之路。由於他深深眷戀桑梓和鄉親，留下了“一定要把廣安建設好”的囑託。廣安是川東門戶，位於四川省最東面，緊鄰重慶，居“成渝西昆”鑽石經濟圈中心，是“一帶一路”建設和長江經濟帶發展的重要節點城市，滬蓉、包茂、蘭海、遂廣、巴廣渝高速公路在境內交匯，襄渝、蘭渝鐵路縱貫全境，是渝新歐鐵路大通道重要物流節點，重慶江北和南充高坪機場連通世界。

鄧小平廣安故居今昔對照

鄧小平故居是一座普通的川東農家三合院，當地老百姓親切稱之為“鄧家老院子”，占地883平方米，房屋為懸山式木結構小青瓦屋面建築，分正、左、右廂房。鄧小平故里旅遊區現在是國家5A級旅遊景區，全國愛國主義教育示範基地、全國廉政教育基地、全國紅色旅遊經典景區和革命傳統教育基地。2004年對外開放以來，先後有60餘位黨和國家領導人，3800多萬社會各界群眾來到這裏。

高竹新區 重慶半小時通勤圈

高竹新區全區佈局規劃一覽

川渝行兩岸媒體一行15日上午前往廣安鄧小平故里參觀採訪後，下午即驅車前往川渝高竹新區。該區是四川省和重慶市政府攜手合作，共同批准設立的首個城市新區，區名取自高灘鎮和茨竹鎮而來，新區肩負著川渝經濟圈跨省城一體化發展探索可複製、可推廣經驗的重大使命。新區規劃262平方公里，距重慶兩江新區15公里，江北國際機場38公里，火車北站55公里，屬重慶半小時通勤圈。

高竹新區全區佈局規劃一覽

生態環境、成本低廉與政策加持 新區未來發展可期

高竹新區境內生態資源豐富，華鎣山、銅鑼山南北平行展布，古樹名木、奇峰異石相澗而立，保家溶洞群、茶園溫泉坐落其間，禦臨河、後河、橋壩河等長江支流川境而過，景色宜人，山明水秀，也是重慶中心城區重要的旅遊康養目的地。除了自然景觀，政策優勢疊加，新區肩負著探索經濟區與行政區適度分離改革的重大使命，是成渝地區唯一一個跨省禦共建的城市新區，由廣安市、渝北區共同管理，企業可擇優選擇四川省或重慶市產業扶持政策，區內精密製造業、智慧產業、汽機車、電子資訊等入駐企業已有129戶，工業用地成本較重慶、成都低50%以上，水電氣等成本低15%以上，人均月工資成本少500-800元，川渝兩地高校200多所，具有突出創新創業優勢，人才獲取優勢，以創新驅動提升企業升級，釋放新區活力。