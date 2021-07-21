案15560台南相關足跡已完成清消。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

案15560台南相關足跡已完成清消。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

案15560台南相關足跡。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

台南市今天新增1起確診個案到台南足跡，60多歲、案15560於7月1日搭高鐵從台北到台南七股納骨塔工作，7月1日至19日間於台南活動，足跡遍及七股區、安南區、佳里區、北門區，16日回台北接觸案15553（京站威秀影城工作），19日搭高鐵返台南工作被通知居家隔離並採檢，20日確診，相關涉足地點皆已完成清消。

台南市長黃偉哲說，該案15560於7月1日來台南工作，遺憾的是，20日驗出來CT值36，幾乎沒有感染力，但有感染力前段都在台南工作，也就是CT值較低時都還在七股、安南區、佳里等區，呼籲民眾如身體有感冒症狀或疑似不適，一定要有警覺心，要趕快做好自主健康管理。

衛生局長許以霖指出，案15560於7月1至16日於本市七股區納骨塔工地工作，16日晚間7時28分搭乘高鐵1254車次第7車廂返回台北住家，19日上午6時30分再度自台北搭乘高鐵0203車次第8車廂到台南七股區納骨塔工作，傍晚並至佳里區診所就醫。

19日晚間，接獲個案15560因北市案15553確診而列為居家隔離者，安排其至醫院採檢，昨日確診。個案外出皆有配戴口罩，相關涉足地點亦完成清消；本案匡列接觸者39人，均已採檢，其中7人居家隔離、13人自主健康管理、19人自我健康監測。

衛生局提醒，台南市民若曾於16日曾搭乘高鐵1254車次台南往台北第7車廂、19日搭乘0203車次台北到台南第8車，且出現身體不適或疑似症狀，可聯繫防疫專線06-2880180。