烟花颱風逼近北台灣，台北市表示只打到22日，23日、24日、25日先不安排，基隆市23日、24日也喊停打，新北市長侯友宜則表示，待明天颱風有穩定清楚路線，會再跟民眾報告。

侯友宜說，颱風動向判斷要非常精準，目前新北市還觀察烟花颱風走向，對北台灣衝擊影響有多大，根據天氣風險資料分析來看，目前看來明天應還是要上班、上課，篩檢站、疫苗接種都照常，至於周五疫苗接種或社區篩檢站要不要停止，會看明天颱風走向，再來做好清楚判斷，會事先把颱風訊息掌握清楚，再進行應變，雖明天才報告，但都會有及早備案。