高端疫苗日前通過食藥署緊急使用授權（EUA），桃園市長鄭文燦、台南市長黃偉哲兩人隨即表態願意把第二劑疫苗留給高端。不過兩人由於已先打過AZ，第二劑若打高端即為混打，對此中央流行疫情指揮中心今天指出，目前國際間沒有高端混打AZ的資料，因此兩人想要打到高端恐怕很難。

陳時中表示，對於混打高端目前是有在做一些延伸性研究，但礙於國際間高端混打AZ的資料比較少，因此目前若要開放打過AZ的人第二劑打高端，恐怕比較困難，這部分仍要留給ACIP開會決議。