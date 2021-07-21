2市長表態把第二劑留給高端 指揮中心：恐怕很難 15:422021/07/21 中時 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高端疫苗日前通過衛福部食藥署「緊急使用授權」（EUA）專家審查會議，桃園市長鄭文燦、台南市長黃偉哲兩人隨即表態願意把第二劑疫苗留給高端。但指揮中心今天指出，兩人想要打到高端恐怕很難。（圖／翻攝自高端臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高端疫苗日前通過食藥署緊急使用授權（EUA），桃園市長鄭文燦、台南市長黃偉哲兩人隨即表態願意把第二劑疫苗留給高端。不過兩人由於已先打過AZ，第二劑若打高端即為混打，對此中央流行疫情指揮中心今天指出，目前國際間沒有高端混打AZ的資料，因此兩人想要打到高端恐怕很難。 陳時中表示，對於混打高端目前是有在做一些延伸性研究，但礙於國際間高端混打AZ的資料比較少，因此目前若要開放打過AZ的人第二劑打高端，恐怕比較困難，這部分仍要留給ACIP開會決議。 鄭文燦、黃偉哲願打高端 侯友宜：這是科學不是政治 呂秀蓮籲：民進黨公職帶頭打國產以表效忠蔡總統 #市長 #國產 #高端 #混打 #AZ 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 AZ混打BNT或莫德納 張上淳鬆口：有可能 14:332021/07/21 生活 確診皮膚科醫曾打過疫苗 指揮中心：5月中接種第一劑AZ 14:392021/07/21 生活 高端疫苗通過EUA 專家：多元混打試驗 對國產疫苗發展更有助益 07:352021/07/21 健康 按鈴申告衛福部護高端遭批 江啟臣：請政府儘速修正錯誤政策 13:082021/07/21 政治 300萬人接下來1個月都打AZ 醫曝亞洲人常見9大副作用 11:492021/07/21 生活 疫苗孤兒！吳柏毅打完高端安慰劑遭拒打莫德納 北市要看證明 13:302021/07/21 生活 疫苗EUA限緊急狀況 柯P籲中央說明 04:102021/07/21 焦點要聞 英接種率高疫情仍升溫 加國嚴守邊境、拚混打擋下Delta疫情 12:592021/07/21 生活 藍告發圖利高端 阿中稱心灰意冷 04:102021/07/21 焦點要聞 陳美霞：疫苗審查 應有民主問責過程 04:102021/07/21 焦點要聞 菲律賓、烏克蘭奧運選手 全打科興疫苗 04:102021/07/21 產業財經 生活熱門新聞 烟花颱風路徑又變了！暴風圈超大 今晚起雨彈狂轟北北基 - 生活 男打莫德納後連吞2顆止痛藥無效崩潰 網一看急勸：這款不要吃 - 生活 桃園增5確診 足跡包括台茂、特力屋及全聯 - 生活 桃園文化局爆確診？公告全面閉館至25日 - 生活 烟花颱風眼開了 侵台路徑有變數 鄭明典：原地打轉中 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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