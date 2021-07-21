萬潤(6187)上周股價表現強勁，以169元站上史上新高位置，股價達到近期多次達公佈注意交易資訊標準，6月營收創下2016年9月以來單月最高，單月稅後淨利0.63億元，每股盈餘0.77元；5、6月稅後淨利1.06億元，已達到第1季獲利近8成表現，第2季獲利有望力拚2016年第4季以來最高。

萬潤為自動化機器設備供應商，來自半導體IC封測設備佔營收超過6成，也是今年成長最大的動力，被動元件占比接近3成，其餘為LED設備。

今年封測大廠積極擴產，拉動設備的需求，另外，公司已切入半導體龍頭InFO、CoWoS製程供應鏈，主要供貨點膠機、AOI與植散熱片，對今明年營收帶來顯著助益效果，下半年表現持續看旺。

公司營收自去年疫情高峰過後，成長動能顯著，今年3月後每月營收都站穩在2.5億元以上，6月營收2.67億元，年增93％，稅後淨利0.63億元，年增達186％，每股盈餘0.77元；5、6月營收合計5.32億元，年增99％，稅後淨利1.06億元，年增121％，每股盈餘1.3元。公司過去獲利最高落在2016年第3季，達1.78億元，今年第2季獲利有望挑戰歷年次高。