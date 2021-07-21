男客坦承剛「大戰2回」，警方果然在垃圾桶內找到2個用過的保險套，還搜出好幾十個未用過的保險套。（警方提供）

屏東1名年約50歲女子阿嬌（化名）從事性交易，警方查緝當場查獲一名剛「連結」完的年輕男子，男子並坦承因女子穿著低胸爆乳裝，露出傲人事業線，讓他忍不住直接大戰2回合。阿嬌則說受疫情影響，收入銳減，才成立個人工作室下海賣淫，且因自知年過半百，因此主動打5折，30分鐘「連結一次」收費1500元，全案依違反社會秩序維護法移送裁處。

屏東大同派出所執行網路巡邏時，發現阿嬌在各個社群平台用訊息暗示可從事性交易，警方近日循線到市區1棟大樓查緝，果然發現1名年輕男子從阿嬌的屋內走出來，詢問之下男子坦承做了性交易；之後上門盤查，在阿嬌房內的垃圾桶發現2個已用過的保險套，還搜出好幾十個未用過的保險套。

男子向警方坦承，因為當時房間昏暗，又看到小芳穿著低胸爆乳上衣，興奮之下就連續發生了2次「人與人的連結」；阿嬌則是訴苦，三級警戒至今讓她零收入，為了生計才下海賺皮肉錢，而且自知年過半百，因此收費打5折。

屏東警方表示，防疫期間警方加強查緝不法色情應召業者，持續清查汽車旅館、出租套房等易發生人與人連結的地方，以避免成為防疫破口。

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