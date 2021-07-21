「烟花」颱風持續逼近北台灣，為做好防颱準備，桃園市政府環保局環境清潔稽查大隊19日起即針對易淹水路段巡檢，並發現桃園地區有6處淤積情形，於21日展開大動作加強清疏工作，以保持溝渠暢通，避免颱風期間水患肆虐。

為免颱風強雨積水成災，日前環境清潔稽查大隊展開大動作清淤工作，環保局指出，12區清潔中隊為能有效防範道路側溝積淹水狀況，於自19日即針對桃園市148處易淹水路段，持續加強巡檢及道路側溝清疏作業，其中6處發現淤積情形，並在21日展開清淤工作，暢通溝渠以免水患。

除環境清潔稽查大隊的清淤工作外，環保局特別針對道路側溝淤積的不確定性，編制60位清溝人員，備有13部清溝車執行溝渠清疏，並同時簽訂清溝開口合約，委派專業的清溝廠商協助，採取雙軌並行的方式，徹底處理易阻塞淤積的側溝。

環保局強調，各區清潔隊每月均有巡查轄區內的道路側溝，如發現溝蓋或格柵上有垃圾堆積，或水溝內有淤積阻塞的情形，均即刻通知相關人員進場清疏排除，環保局統計今年1月至6月期間，道路側溝巡查長度已達1900公里，清疏作業長度則約330公里，淤泥清理量約為513公噸，強調抗颱清淤準備已備妥。

颱風來襲，環保局呼籲民眾應提前做好防颱準備，並提醒民眾應檢查住家周圍水溝蓋上是否有雜物堵塞，如住家附近溝內有嚴重淤積無法排出，亦可撥打1999通報清潔隊處理，並強調，挽袖動手維持溝渠排水順暢，就能保障住家安全。