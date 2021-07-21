上季PLG季中曾被桃園領航猿登錄，卻從未穿過領航猿球衣上場的前旅美小將「丁丁」丁聖儒，在21日宣布加盟台中太陽，儘管他還沒在國內任何職業聯賽上過場，只有先前曾幫中原大學從UBA二級升到公開一級的簡短資歷，台中太陽卻已經打算讓丁丁擔任新球季的先發後衛，看來確實蠻看好他的未來！

以下是台中太陽新聞稿內容，「台中太陽持續招兵買馬，今（7/21）日再度宣布前旅美好手丁聖儒正式加盟，台中太陽總經理汪蔚傑透露將會給他許多機會，甚至預計安排他擔任新球季的先發後衛。對此，丁聖儒期待做好準備，要證明自己也是屬於這世代的優秀控衛！

22歲的丁聖儒出身於桃園大成國中、松山高中，高中畢業後入選U18亞青國家代表隊，隨後赴美就讀大學，完成四年學業後返台，即將在T1聯盟台中太陽隊迎來個人正式的職業生涯首賽季出場。

儘管身高僅174公分，丁聖儒在球場上卻是不可忽視的小巨人，連當年松山高中教練黃萬隆至今都對他讚譽有加。黃萬隆表示，丁丁是個非常特別的球員，他條件不是特別好，但心理素質卻不受影響，他在場上願意挑戰所有事，就算面對比他高大的球員也不懼色。

黃萬隆認為丁聖儒的優點在於傳球視野與組織能力，也很願意與隊友合作，強調他一個人在美國完成四年學業，每天要面對不同挑戰，具備很出色的抗壓性，包括語言能力也是他的優勢，黃萬隆認為他在台中太陽能夠發揮自己的旅美經驗與溝通能力，成為場上的另個教練。

丁聖儒對於全新舞台毫不畏懼，強調就把它想成是新的挑戰，要想辦法讓自己成長。就像他的打球理念，怕就輸了，給自己信心。丁聖儒相當期待新球季的到來，畢竟他在美國5年可能很多人都忘記他有在打球，很想透過這次機會證明自己也是這世代很好的控球。

丁聖儒新球季目標除了幫助台中太陽盡全力打每場球、爭取勝場數，他也為自己設下助攻王與抄截王的兩大目標，期許自己朝頂級後衛前進。」