SHINee泰民捐贈新北防護衣？粉絲集資525件數字藏玄機 15:472021/07/21 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 韓團成員捐贈新北防護衣525件 原來是粉絲集資。（新北市府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市長侯友宜21日舉行疫情記者會，感謝各界捐助新北市好日子愛心大平台時，秀出的名單出現韓國男子團體SHINee泰民捐贈新北市525件防護衣，原來是粉絲為他做的生日應援活動，其中525還是該團成立的日期。 據了解，今年是泰民29歲生日，目前他正在服兵役，粉絲以偶像名字捐贈公益非常普遍，這次粉絲集資共計捐了525件防護衣，將分配到各醫療院所。 嘉義皇家扶輪社友有愛 捐6人正壓檢疫亭助嘉義長庚提升檢疫量能 挺前線 網家捐50台PAPR給第一線醫護 #25 #粉絲 #捐贈 #防護衣 #原來是 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 遇疫亂 東奧辦不辦《好吃驚》日籍來賓吐心底話 10:392021/07/21 娛樂 捐贈運動員專戶 享抵稅福利 04:102021/07/21 金融．稅務 市議員林國春媒合企業 捐贈新北消防防護衣 14:512021/07/20 寶島 新北議員集資為3萬學童添購防疫隔板 12:142021/07/21 寶島 具荷拉前男友家暴又威脅外流性愛片 刑滿出獄狂曬自拍1句話引眾怒 10:032021/07/21 娛樂 賈永婕到台南與周子瑜同框合影 比手勢朝聖她的愛心 21:562021/07/20 娛樂 頂替羅志祥當導師 網酸傳承 04:102021/07/20 娛樂新聞 看不見的防疫英雄 新北社工助20萬家庭度過疫情 12:032021/07/20 生活 F.I.R.發新片葉世榮自薦韓睿感動淚崩 04:102021/07/21 娛樂新聞 四大小生換一輪 吳亦凡恐遭永久封殺 04:102021/07/20 娛樂新聞 時論廣場》體育署的低級失誤（蘇嘉祥） 19:352021/07/20 時論廣場 生活熱門新聞 烟花颱風路徑又變了！暴風圈超大 今晚起雨彈狂轟北北基 - 生活 男打莫德納後連吞2顆止痛藥無效崩潰 網一看急勸：這款不要吃 - 生活 桃園增5確診 足跡包括台茂、特力屋及全聯 - 生活 桃園文化局爆確診？公告全面閉館至25日 - 生活 烟花颱風眼開了 侵台路徑有變數 鄭明典：原地打轉中 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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