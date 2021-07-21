新北市長侯友宜21日舉行疫情記者會，感謝各界捐助新北市好日子愛心大平台時，秀出的名單出現韓國男子團體SHINee泰民捐贈新北市525件防護衣，原來是粉絲為他做的生日應援活動，其中525還是該團成立的日期。

據了解，今年是泰民29歲生日，目前他正在服兵役，粉絲以偶像名字捐贈公益非常普遍，這次粉絲集資共計捐了525件防護衣，將分配到各醫療院所。