蔡英文總統日前宣布，全台七月底前疫苗覆蓋率要達25%，包含醫療診所都投入協助疫苗接種，但政府宣布不收掛號費，而每劑疫苗處置費只給100，基層醫療醫師不滿，有別於一般常規疫苗，打新冠疫苗不僅要更多人力協助預約系統、關懷民眾接種後30分鐘身體狀況，醫師、護理師、藥師、清潔人員等加班費、水電都要自掏腰包，不少診所還自掏腰包買無殘餘劑1cc空針，對比日本高預算提供診所加班費，呼籲指揮中心也能增列「院所行政補貼費」至少200元，以因應相關成本支出。

基層醫療協會表示，注射COVID-19疫苗相較一般常規疫苗或流感疫苗更複雜，且醫師及醫事人員都必須「全副武裝」，注射成本高，也更為辛苦。但政府補助疫苗處置費只有100元，且又已向民眾宣布免收掛號費，令院所虧本協助執行國家疫苗接種政策，實不合理。呼籲指揮中心增加編列「院所行政補貼費」至少200元，以因應相關成本支出。

基層醫療協會表示，有別於一般常規疫苗，施打COVID-19疫苗有更多疫苗預約/接種系統衍生的問題外，診所須安排人力協助關懷民眾半小時內之狀況，並做出適當之措施，都會增加醫事人員工作量。且醫師、護理師、藥師、行政人員(含掛號人員)、清潔人員等人力之加班費、水電、電話等費用，皆由診所自行負擔。更考量疫苗是珍貴資源，為精準的施打量，診所多自掏腰包買無殘餘劑1cc空針。

基層醫療協會並指出，相較於日本，2021年5月總共編列4000多億日元（約1000多億台幣）的疫苗施打推動預算，用於給付診所，每人次施打費約500元；加班再付加班費；施打四週以上，再多給每人次施打費約500元；依每天施打超過人數，再加給每級人次不同的費用，最多達到每人次新台幣1250元；醫療資源不足地區還會有地方政府或企業提供加成給付。

反觀台灣，6月18日立法院通過紓困預算上限雖增加為8400億元，其中只有40億元是要支付給醫療院所施打COVID-19疫苗的行政費用，每劑疫苗處置費只補助100元，且又下令不准收掛號費，診所醫師情何以堪。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天回覆表示，有關行政作業費用，過去打疫苗都會給，這幾年開始都是給100元行政作業費外，這次另外編列40元的獎勵金，根據工作量能達到一定目標數給予獎勵金。

陳時中說，若接種者另外因為有其他症狀而有醫療需求時，就可以掛號然後報健保費用，診所就可以收取掛號費。他強調，目前經費編列就是按照這樣的方式執行。