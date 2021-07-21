第三輪疫苗預約簡訊昨陸續發送，一名年僅22歲的女網友收到簡訊超納悶，認為自己很年輕，也沒有什麼重大疾病，怎麼就收到簡訊了？貼文引起網友熱議，後來她查詢健康存摺後才發現，她因為常感冒而引發氣喘，因此看病後被列為第九類公費接種對象中的呼吸道疾病，直呼這樣也太容易了吧？

一名女網友昨在Dcard上發文表示，她才22歲，前幾天才覺得恐怕只剩國產疫苗能打，結果7月20日就收到預約簡訊，讓她非常納悶，因此決定PO文詢問大家的意見。對此，不少網友則表示，有收到簡訊可以打，就快預約打疫苗。

許多網友也留言表示，「朋友19也收到？但我沒收到」、「我24歲也收到了，莫名快速，系統是不是壞了」、「我也是！收到的時候沒多想就趕快去預約就成功了，20歲路過」、「我21歲 兩個疫苗都有打勾，今天早上10:24收到簡訊」。

許多年僅20多歲的人收到預約簡訊，讓不少人質疑系統是否出錯。對此，女網友登入系統完成預約的動作，發現自己被標記在第九類，但她不知道自己竟會被列為第九類，畢竟如果罹患特殊疾病自己應該多少會知道。而她查詢後才發現，原來是她之前感冒常引發氣喘，因此被列為第九類，但這樣好像有點太容易被列入第九類了吧？

22歲女網友因為常感冒而引發氣喘，因此被列為第九類對象。（圖／翻攝自疾管署）

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥昨（20日）在記者會上解釋，很有可能是民眾不知道自己被列為第九類的對象，但實際上就是第九類，因此才會收到簡訊。

許多民眾也忍不住好奇，要怎麼知道自己是否屬於第九類公費疫苗接種對象，莊人祥今在記者會上表示，民眾可以登入健保快易通的App，查詢健康存摺，看看是否有主診斷被分為第九類對象。