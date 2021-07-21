中颱烟花步步進逼，直撲北台灣而來，基隆市今早開第一槍宣布23、24日暫停第三輪公費疫苗施打。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示今（21）日於記者會中回應，基本的決定是依照停班停課標準而定，若達到停班停課，當然疫苗施打也會隨著停止，屆時會保障因天候關係而停止施打的民眾，會在下一輪優先排進名單中。

全台疫苗停打一覽表。（圖／中時新聞網製表）

●台北市

北市副市長蔡炳坤於昨（20）日在防疫記者會表示，因應颱風可能來襲，北市有200多個醫療院所在接種，加上專案在花博爭豔館舉行當中，目前排到周四（22）日，周五、六、日（23至25日）就沒有安排，中央原訂7月23日第三輪開始接種，中央也有發布規定，遇到停班情況，下一梯次會優先寄發給因停班延誤施打的民眾。

●新北市

新北市衛生局指出，烟花海上警報一發布，新北轄內18處社區篩檢站將全面停止，若宣布當天停班停課，所有接種站也將停止接種；事長侯友宜表示，會看明天颱風走向，再來做好清楚判斷，會事先把颱風訊息掌握清楚，再進行應變，雖明天才報告，但都會有及早備案。

●基隆市

市長林右昌公布，因應中颱烟花來襲，考量市民朋友及工作同仁的生命安全，暫停23及24日第三輪公費疫苗施打， 改為25至7月29日，提醒民眾於明（22）日中午12時完成預約更改！

●桃園市

桃園市長鄭文燦表示，第三輪將避開颱風日，原訂23及24日施打第三輪公費疫苗將暫停2日，預計 週日7月25日開始施打。

●宜蘭縣

23日至24日溪北、溪南疫苗接種中心及12鄉鎮市衛生所暫停疫苗接種服務；另外，宜蘭縣陽大站、聖博站篩檢站，22日至25日暫停服務。

●新竹縣市

依照指揮中心指引，若宣布停班停課，隨即暫停疫苗接種。

●苗栗縣

縣長徐耀昌宣布，烟花颱風如停班停課，大型接種站也將停開。

●花蓮縣

花蓮縣政府表示，疫苗預約接種恐遇「烟花」攪局，若公告停班停課即暫停。

●台中市

台中市長盧秀燕則表，風雨可能影響疫苗施打作業，授權和平區長吳萬福彈性調整，以市民安全為最大考量，不會勉強接種。其他地區若是因天候因素取消，將會保留名額給受影響的民眾，併入下一期預約名單，民眾需於收到下一期預約簡訊後，再次進入預約平台預約接種。

●彰化縣

彰化縣政府表示，預約23日至29日的民眾如遇颱風停班、停課取消接種，平台會保留名額給受影響民眾，併入下一批預約名單。

●南投縣

南投縣衛生局指出，疫苗接種相關事宜依指揮中心指示，若宣布停班停課，將取消各地接種站施打作業。

●雲林縣

雲林縣府表示，依中央宣布，如因颱風發布停班即順延一週。

●嘉義縣

嘉義縣府說明，依停班停課公告辦理，因為都採預約制，很難隨時喊卡，如遇豪雨，隨時滾動式調整。

●嘉義市

嘉義市府表示，一切依據中央規定。

●屏東縣

屏東縣府指出，23日將如期施打。