交通部觀光局攜手日本超商NATURAL LAWSON於140家店舖設置台灣茶專區，為台日奧運選手加油。（觀光局提供／陳祐誠傳真）

交通部觀光局攜手日本超商NATURAL LAWSON於7月23日至8月8日期間，於該超商首都圈140家店舖設置台灣茶專區，並與在日展店的林家排骨推出「點餐送到家，為中華隊加油」專案，讓觀眾在家也能看比賽、吃台灣美食，也為疫情期間所有選手及醫療人員加油。

台灣奧運代表團出發前往日本，觀光局東京辦事處與日本超商NATURAL LAWSON合作，於140家店舖的台灣茶保特瓶、台灣茶包等2處台灣茶專區，設置台日友好一起加油POP廣告。LAWSON超商分布以東京首都圈為主，雙方合作於夏季7月23日至8月8日期間展開廣告，同時為感謝台灣與日本在面對疫情挑戰，日本贈予台灣疫苗，為了讓消費者購買台灣飲料時，能感受台灣的謝意，特別以「台日加油、謝謝」為題，以顯台日友好一起加油。

觀光局東京辦事處主任鄭憶萍表示，因為疫情，觀眾無法入場，替中華隊加油，該辦事處也在7月23日至8月8日推出限量500份的台灣加油應援餐，透過預購到店取餐或是外送平台，就能在家吃台灣美食，看賽事，為台灣加油。

加油應援餐內容，除了滷肉飯便當、在日超夯的大雞排、台灣傳統味炸排骨、香腸、黑松沙士、蘋果西打等台灣味外，還有台灣國旗、加油棒、台灣鐵窗花杯墊、觀光文宣等，讓觀眾在家看國際運動賽事，享台灣美食，一起為台灣及參賽選手加油。