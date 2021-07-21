亞洲生技大會於7月21日～25日舉辦，因應疫情升溫，採用全線上形式進行。今年大會主題為「疫情中生技產業再出發」，探討全球抗疫、先進療法、精準醫療、數位醫療，及投資與區域合作等五大重要議題。

PwC Taiwan在21日上午首場線上論壇特別邀請PwC US生技醫療併購策略合夥人Claire Love擔任講者，演講後疫情時代全球生醫產業投資趨勢。PwC Taiwan並與台灣生物產業協會於7月21日下午共同舉辦投資主題論壇「Growth with Exit Strategy」，透過海外連線邀請國內外專家共同探討全球生技產業趨勢，帶動台灣產業與國際市場連結共創商機。

資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏表示，疫情影響全球經濟並改變人們生活型態，全球生醫產業提供檢測及疫苗等防疫產品對抗疾病，幫助各國逐漸解封。2021上半年全球經濟與資本市場復甦，台灣生醫產業應更進一步連結國際夥伴尋求成長契機。

PwC US生技醫療併購策略合夥人Claire Love指出，觀察標普（S&P500）指數僅花了126日即從新冠疫情造成的景氣危機中復甦，相較2000年的網路泡沫和2007年金融危機對全球資本市場的影響持續3年以上，顯示如今投資人對市場前景依然抱持信心。人們生活型態改變，數位和遠距工作新常態，使遠距醫療、虛擬臨床試驗、數位健康平台成為市場關注的焦點。