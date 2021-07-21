近來台灣代表團搭機前往日本出征東京奧運，卻意外掀起經濟艙風波，不僅總統蔡英文和行政院長蘇貞昌出面道歉，體育署長張少熙也在第一時間口頭請辭並遞交書面辭呈，今(21日)他按照原本行程，從松山機場搭機前往東京，並搭乘經濟艙，他也表示東奧是他任內工作，「應該去幫助選手，在最後一哩路邁向成功」。

張少熙雖然已提出請辭，但蘇貞昌指示留待奧運過後再一併檢討處理，因此他今天仍按照原定計畫，搭乘日航經濟艙前往東京，據《聯合報》報導，他表示因為東奧是他任內的工作，所以教育部長潘文忠也交代他要好好照顧選手的生活起居與競賽各方面。

他也坦言請辭和長官、羽球「世界球后」戴資穎都沒關係，是因為自己安排上有疏失，造成這麼大紛擾，才會離開這個位置。其實，東京奧運是張少熙去年9月上任以來，首次大任務，但卻因為發生國手搭乘經濟艙，引起巨大風波。

東奧台灣代表團19日出發前往東京，準備一展實力為國爭光，未料卻爆出世界球后戴資穎等國手被安排坐經濟艙，官員、教練卻爽搭商務艙，引起外界撻伐，對此，體育署長張少熙解釋是為了防疫安全，去程採包機形式，並分散座位，但因商務艙座位不夠，因此安排選手在經濟艙以梅花座方式乘坐，回程就會安排選手搭乘商務艙。