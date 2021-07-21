官員爽坐商務艙國手經濟艙 洪孟楷氣炸嗆：有政府會跳票！

東京奧運中華代表團最大團19日出發，卻爆發國手搭經濟艙、官員當商務艙的「商務艙之亂」，引發眾怒，體育署長張少熙第一時間就向教育部長潘文忠提出辭呈，21日張少熙依原計畫搭機赴日，並且是搭經濟艙。

羽球「世界球后」戴資穎在搭機出發時在IG限時動態上寫道「好懷念長榮航空，可以搭商務艙」，引起熱議，當天先是總統蔡英文、行政院長蘇貞昌先後透過社群媒體道歉，晚間教育部部長潘文忠與體育署長張少熙召開記者會，向外界鞠躬致歉。

昨天下午先傳出張少熙請辭消息，隨後教育部也證實此事，張少熙也透過錄音方式回覆，表示自己在昨天第一時間已經向潘文忠提出辭呈。

張少熙表示，由於各項賽事即將開始，現在最重要的是要穩定軍心，「各位的聲音我們都聽到了，身為體育署署長，照顧好選手是我的責任！該負責的我絕對不會逃避。」

行政院長蘇貞昌在臉書上表示，他昨日與體育署確認，接下來無論什麼職等的官員，全部都搭經濟艙往返，並表示，等奧運結束後，會成立專案處理責任咎責問題。

今日張少熙依照原計畫從松山機場搭乘經濟艙飛往東京，與前線中華代表團會合，幫助選手、助他們邁向成功是他此行最大目的。