因應颱風來襲，宜蘭縣政府衛生局今天（21日）表示，7月23日至24日溪北、溪南疫苗接種中心及12鄉鎮市衛生所暫停疫苗接種服務，請民眾可至「COVID-19公費疫苗預約平台」更改接種時間或靜候下期簡訊通知再重新預約。

衛生局表示，宜蘭縣2處社區篩檢站（陽大站、聖博站）22日至25日防颱整備暫停服務，26日恢復篩檢作業；7月9日前已施打第1劑莫德納疫苗的孕婦及1至3類人員，可向原施打單位預約施打第2劑。

因應颱風威脅，縣府考量民眾安全及防颱整備，溪北、溪南疫苗接種中心及12鄉鎮市衛生所23日至24日暫停服務；醫療院所部分，則視行政院人事行政總處公告宣布停班停課時，亦將同步取消接種。

衛生局表示，如民眾已預約23日至24日疫苗施打，可上網更改預約時間，無更改時間者，「COVID-19公費疫苗預約平台」也將會保留名額給受影響的民眾，併入下一期預約名單，並再次發送預約簡訊通知民眾，提醒重新預約，請受颱風影響預約行程的民眾不必過度擔憂，靜候簡訊通知。

衛生局表示，縣內剩餘莫德疫苗優先保留給已施打第1劑的孕婦及醫事人員，並持續積極向中央爭取足夠疫苗量供1至3類人員施打第2劑，請7月9日前已施打第一劑莫德納疫苗之孕婦及1至3類人員，向原施打單位預約登記，工作人員會分流安排施打。