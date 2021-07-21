鳳凰旅遊今日舉行法說會，對於後疫情時代如何布局，鳳凰首度透露，小琉球飯店投資案已經委由天成飯店集團作整體規劃顧問，目前工程依進度進行中，希望順利於2022年底完工開幕，未來有望仿天成行旅繪日之丘，主打文創旅遊風格。

受新冠肺炎疫情衝擊，旅行社業營收獲利雙減，鳳凰2021年第一季合併營收0.24億元、年減93.17％，首季本業虧損0.14億元，配合認列處分不動產收益0.69億元挹注，使歸屬母公司稅後淨利0.57億元、每股盈餘0.87元，為疫情以來高點。

鳳凰總經理卞傑民表示，疫情趨緩後，會持續衝刺國旅，同時密切關注國外解封進度，調整策略因應，提前佈署為市場復甦做準備，也在這段期間透過多角化經營有效運用資金，尋求增加收益機會。

因應歐盟將台灣納入「非必要旅行」安全名單，多國陸續解禁，鳳凰對此搶先推出德國、荷蘭、捷克、英國等機加酒套裝產品，供旅客選擇，至於關島推出AIR V＆V計畫，3航次五天行程的機加酒產品已完售，已追加8月12日航次七天行程。