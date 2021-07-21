今天在NBA總冠軍戰中公鹿以104：98擊敗太陽，以系列賽4：2拿下本季NBA總冠軍，他們上演了空前大逆轉，先輸掉最先的兩場比賽，再一口氣拿下四連勝，最後總冠軍賽MVP由「字母哥」阿提托康波(Giannis Antetokounmpo)拿下，他在本輪系列賽表現優異，6戰中有3度至少拿到40分10籃板，是2000年歐尼爾(Shaquille O'Neal)後首見，更是總冠軍賽史上首位單場得到至少50分10籃板5阻攻球員。

Jrue Holiday was +159 this playoffs.



The highest +/- by any player. pic.twitter.com/a65fYJtwS6 — StatMuse (@statmuse) July 21 2021

但阿提托康波在系列賽中的強勢表現已經無須再多談，因為他就是公鹿的超級核心，而今天要讓大家來看看本季來到公鹿的哈勒戴(Jrue Holiday)，他的表現也十分優秀，但卻往往被人們忽略了，雖然他不是像阿提托康波和二當家米道頓(Khris Middleton)是超級得分型球員，不過透過他的組織以及防守，可以說是公鹿本季能奪冠的X因子。

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Announcers all over the globe call Jrue Holiday's clutch steal and alley-oop to Giannis! #ThatsGame pic.twitter.com/uBpcOpQXBT — NBA (@NBA) July 19 2021

一直以來哈勒戴都是隱形功臣，本賽季的例行賽他打了59場比賽，場均能拿下17.7分4.5籃板6.1助攻1.6抄截，投籃命中率有50.3%、外線39.2%、罰球78.7%，雖然命中率不是非常優異，但在防守端他無疑是個殺手，到了季後賽平均來到17.3分5.7籃板8.7助攻1.7抄截，平均數據上升不多，但往往成為球隊另一道牆，前場有字母哥看管，後場就交給他。

到了最後的總冠軍賽他呈現的狀態差不多，但除了首場比賽沒有抄截之外，剩下五場平均有2.6次的抄截，在關鍵的G4和G5都是由他偷走保羅(Chris Paul)和戴文布克(Devin Booker)的球發動反快攻，並拿下重要的勝利，若是沒有拿下這兩場比賽，或許最後的總冠軍就不是公鹿了。整個系列賽他的投籃命中率都不穩，但關鍵第五戰拿下27分4籃板13助攻3抄截1阻攻。

而來看到他的球場正負值，往往在投籃命中率不高的情況下還能拿下正數，就是靠他在場上的組織和防守，平均失誤也不算太多，在最後贏球的四場比賽中他更是扛下防守保羅的重責大任，讓保羅在前幾輪系列賽的優勢喪失，無法用拿手的助攻串聯球隊，更頻頻發生失誤， 哈勒戴無愧是本季入選年度防守第一隊、年度最佳運動精神獎的球員，也是公鹿本季非常成功的補強、奪冠的最佳拼圖！