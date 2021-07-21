對於市議員陳昆和質疑「有人從種電拿好處」，台南市長黃偉哲罕見動怒回嗆。（洪榮志攝）

推動再生能源是國家重要政策，但不少地區卻出現反對聲浪。長期反對在台南市北門區設置太陽能光電設施的市議員陳昆和21日質詢時，因質疑「有人從種電拿好處」，與市長黃偉哲針鋒相對、唇槍舌戰；當他邀黃偉哲發誓時，黃更罕見動怒回嗆，「你不是神明！」、「我不需要對你發誓！」

光電業者租用北門區蘆竹溝20公頃魚塭計畫設置太陽能光電發電系統，但因當地居民擔心基地鄰近聚落及牡蠣養殖區，恐將造成汙染強烈反彈，除組成自救會多次抗爭外，也不斷對外爭取支持。

一向力挺自救會的陳昆和質詢時，明確反對大北門區在台61線以西設置地面型太陽能光電設施，並質疑大北門種電占全市78.26％，但廠商卻沒有辦理地方說明會，化解地方的疑慮，甚至還質疑廠商有無涉及行賄罪，誰跟他拿好處？應該講清楚。

陳昆和更對黃偉哲說，「市長，你如果有從種電處拿到絲毫不正當利益，願意跟陳昆和舉手對天發誓，願遭天打雷劈嗎？」黃偉哲先回應，「我不需要對你發誓！」接著又因陳說「你不敢！」罕見動怒回嗆「我不是不敢，我在此負責任地說，絕對沒有拿一分一毫！」、「你不是我發誓的對象，你也不是神明！」、「我不需要對你發誓！」並強調，台61線以西的太陽能光電案，他早已宣布暫緩。

事後，經發局補充表示，禾迅一號公司曾分別於今年4月10日及5月8日辦理2場次地方說明會，但因現場民眾以沒有證據支持的言論，執意要求業者不得在蘆竹溝設置太陽光電，此舉已非溝通或共識的議題；加上經濟部業也曾於去年10月12日函釋說，電業法及相關子法都沒訂有申請人須辦理地方說明會的規定及程序，但該局仍將督促業者與在地居民持續溝通，必要時扮演協調角色，達成業者與在地居民雙贏局面。

經發局認為，中央及地方對推廣綠電的目標一致，台南市的綠能發展，從校園公舍參與、綠電企業進駐、發電成效顯著等層面來看，堪稱已經在地深化。截至今年6月底止，太陽光電同意備案件數總計8250件，投資金額近1567億元，容量2238MW，預估年發電量約28.9億度，將近10.5座曾文水力發電廠年發電量，可提供近82.5萬戶年家庭用電；同時，年減碳量約147.2萬噸，相當4525座台南公園的減碳量，目標是在今年達到累計2.25GW太陽光電目標。

此外，據經濟部能源局統計，直到去年10月底止，台南巿的屋頂型光電備案容量為597MW，佔全台17％，也是全台第一。未來推動再生能源將朝土地複合式利用為方向，並結合中央導入的環境與社會檢核機制。