近期Delta 變種病毒於國際間擴散，陸股在類股輪動快速下，位於3500點附近震盪整理。投資專家指出，觀察近期大陸經濟數據表現，第二季GDP成長、6月零售銷售、城鎮固定投資以及工業生產等數據皆優於市場預期，加上貨幣政策仍然以穩字當頭，皆有助於陸股動能延續。

日盛中國戰略A股基金研究團隊表示，7月陸股處於從平靜期向共振上行期過渡的階段，基本面預期上修，價值板塊階段性修復，高景氣成長板塊則從抱團階段進入輪動階段。

大陸人行7月15日下調金融機構存款準備金率0.5％，預計釋放一兆元人民幣，使金融市場流動性相對充裕，本次降準意在應對大宗漲價對企業的不利影響、置換下半年到期高峰的MLF以及防範化解地方債務等信用風險問題，但實質還是傳遞了政策積極應對增長回落的態勢。資金面上，7月LPR報價已經連續15個月維持不變。7月維持不變體現了大陸的貨幣政策仍然以穩字當頭。

根據統計，2010年以來人行降準過後，MCSI中國指數各產業表現，其中以醫療服務、製藥、軟體網路、汽車、電子、零售、食品飲料等產業平均漲幅較佳。

日盛中國戰略A股基金研究團隊指出，目前正值大陸企業半年報公布期間，業績優於預期的個股未來股價表現將相對亮眼，而由政府推動的產業升級相關類股，更具備業績穩定成長的優勢，看好新能源車供應鏈、光伏（太陽能）、醫療保健等產業，同時也持續關注抗通膨的白酒產業，以及受惠5G手機需求持續強勁帶動的蘋概股。此外，後市貨幣政策維穩關鍵，端看月底中共政治局會議釋出新的訊息，是後續須持續關注焦點。