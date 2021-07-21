新冠疫情不斷，21日，亞洲的印度與韓國又分別創下新高紀錄。印度一個月因新冠病毒喪生人數，高達近4千位。至於韓國，每日新確診者又創新高，目前來到1784例。21日，根據韓國官方統計，Delta變種病毒傳染力強，當地又新增每日1,784個新冠病例，同時也更新歷史新高紀錄。韓國政府表示，藉由大力篩檢與足跡追蹤，新冠感染率得以控制未擴大範圍。現在比較擔心那些尚未接種過疫苗的韓國民眾，比較容易成為染疫後的犧牲者。

統計截至20日，韓國新冠死亡率為1.13%，重症病例為214位。32%韓國人至少接種一劑疫苗，韓國政府目標是到9月時，接種率達70%。

至於南亞的印度，當地政府表示，經校正回歸，最新統計是過去這一個月30天左右的時間，印度有近4千位因為染疫不幸喪命。因為行政疏忽，設備不足以及作業緩慢等因素，印度要靠校正回歸的方式，才能比較精準地將疫情實況呈現。

根據印度官方數據，印度染疫總數為3122萬，死亡人數近42萬。不過，根據總部位於美國華盛頓的全球發展中心(CGD)紀錄，印度因新冠病毒喪生的實際人數，可能高達490萬。