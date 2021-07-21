防疫工作持續如火如荼的進行，近期又有印度變種病毒株（DELTA）入侵，疫苗接種成為群體免疫的重心，有感第一線警察人員維護轄區治(交)安及防疫工作的辛勞，21日中午位於警分局對面的知名連鎖飲料店的店長「花花」特別在炎炎午後，贈送150杯清涼的飲品給分局，力挺第一線防疫人員，藉此向辛苦警察加油打氣，透清涼的飲品也成為酷夏中最佳的消暑法寶。

靦腆的店長「花花」表示，家住太平的她，這段時間在電視上常看到警消、醫護人員第一線面對防疫工作的辛勞，自己也在分局對面創業一段時間了，看到警察24小時不打烊忙進忙出，實在很辛苦，最近也帶著家中長輩至指定疫苗快打站接種疫苗，看到警察不但協助維護秩序，還幫忙引導長輩們排隊，實在感觸良多，希望透過一些心意慰勞警察叔叔、伯伯們，共同為防疫工作盡份心力。

太平警方表示，非常感謝「花花」店長及員工們的心意，也謝謝各界對警方的支持及肯定；警方仍持續呼籲，防疫期間民眾務必遵守相關防疫規定，外出一定要配戴口罩，做好防疫工作，不僅保護自己，也是保護身邊之親友。