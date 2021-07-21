藝人吳尊為台灣偶像團體前飛輪海成員，因帥氣的外型與陽光形象，當年受到許多女性粉絲的喜愛。2004年與林麗瑩結婚，婚後育有兩位小孩，家庭生活相當甜蜜。最近吳尊與粉絲們分享，親手設計的房子:「這夢想等了三年，終於實現了！」

吳尊日前(18日)在微博上分享一系列新家的照片:「這夢想等了三年，家的幸福一直是我努力的動力，Home Sweet」新房子的裝潢也曝光，一對兒女們房間，以卡通迪士尼作為裝潢，和粉絲互動分享：「猜一猜右邊是誰的房間，左邊又是誰的房間？」吳尊和老婆林麗瑩一起布置家門口，上放紅色的布條、放鞭炮，象徵開門大吉，看得出來吳尊相當重視傳統習俗。

吳尊新家曝光與老婆林麗瑩一起佈置。(圖/吳尊 微博)

吳尊曾經在微博分享，做公益活動的心得：「感謝爸媽的教導和榜樣，從小就一直看他們為學校捐助，我也一直很想幫學校建立健身房，這次幫了兩間華校，也算是夢想的開始，看到學生和辛苦老師的笑容，真的讓我再次感受到助人為快樂之本！」讓他看到這群學生，就想到自己的小孩，都是我們的未來。

吳尊兒女們的房間裝潢曝光。(圖/吳尊 微博)

女兒neinei房間裡，有一個超大型的米奇玩偶。(圖/吳尊 微博)

吳尊帶家人來搬到新房子，家庭生活相當熱鬧。(圖/吳尊 微博)

吳尊在汶萊經營健身房，身為企業老闆總是以身作則。(圖/吳尊 微博)

許多網友回應：「好想看新家裝修設計」、「望自己也能早日擁有屬於自己的房子」、「住新家囉，太棒了!很有成就感吧」、「左邊max、右邊neinei，因為米奇在左、米妮在右」、「好佩服對生活有無限熱情的人」、「生活在愛裡，也把愛傳遞給別人真好」、「從小受到尊爸尊媽的教導，在愛裡成長，用愛積極傳遞滿滿的正能量!