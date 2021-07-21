中央氣象局表示，中度颱風烟花最新路徑再度往北偏，暴風圈持續擴大中，颱風外圍環流影響，今晚起北北基宜風雨將明顯增強，越晚雨越大，雨勢將持續到周日，預計今晚發布海上颱風警報，明天發布陸警，周五、周六影響台灣最明顯。

【LIVE直播】烟花撲台路徑曝！「全台豪雨」最快今晚海警、明陸警 氣象局最新說明｜2021.07.21

今年編號第6號颱風「烟花」持續往台灣靠近，中央氣象局表示，烟花路徑比早上再稍微往北偏，今(21)日受外圍環流的影響，晚間開始到明天，北部、東北部地區降雨會越來越明顯，周五、周六中部以北、東北部有局部大雨或豪雨，尤其北部山區甚至有局部豪雨等級以上降雨，單日降雨量可能達200毫米以上，如果未來路徑再偏北，對台灣整體的影響程度可能會下降。

烟花颱風路徑潛勢預報。(圖/氣象局)

氣象局預報中心課長林秉煜表示，烟花目前位在台北東方570公里海面上，強度略微增強，預估持續向西移動，暴風圈也有擴大趨勢，外圍環流已經開始影響台灣，雨勢越晚越明顯，今晚到明早降雨頻率變高，中南部也有局部降雨，北台灣降雨依舊最為明顯，中南部花蓮也有局部短暫雨，台東則為午後雷陣雨，目前颱風路徑略往北偏，假如再北偏一些，對台灣的影響程度也會再降低。

颱風警報部分，雖然路徑偏北，但是暴風圈仍有機率影響台灣，氣象局預估最快今天晚上將針對烟花發布海上颱風警報，陸上颱風警報則是最快明天下午，陸警涵蓋範圍大致落在北台灣。

在烟花影響過程中，明天北台灣風雨在比今天增強，周五、周六最為接近台灣，北部山區嚴防豪雨等級以上降雨，中北部、東北部以及南部山區亦有大雨或豪雨；下周日颱風逐漸遠離，轉為受西南風影響，不過中南部天氣仍不穩定，仍有短暫陣雨機率。要注意的是，北部、東半部、恆春半島浪高將達到2-3米，西半部、馬祖、金門、澎湖、東半部等明天開始也要留意8-9級強陣風。

林秉煜指出，降雨量預測上，周五、周六颱風距離台灣最近，預估中部以北、宜蘭、南部山區的每日累積雨量可達200毫米，加上近期都有地震發生，土石相對鬆軟，可能有土石流發展機會。