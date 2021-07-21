每個人都想賺大錢，過上名門貴族的奢華生活，但並不是每個人都有發財的福氣，搜狐網命理專欄分析，生肖屬牛、雞、龍的男性天生財運超旺，加上他們勤奮敢拚，有機會在事業上獲取成功，吸金功力一流。

▍1.生肖牛

屬牛的男性天生做事很有毅力及耐心，無時無刻都保有充沛的能量，只要有明確的目標，他們就會不斷努力向前行，在還沒達成目標前絕對不罷休。加上他們天生自信十足，能力優秀，自然容易受到好運眷顧，得到身邊親友或貴人的幫助，在事業上挖掘到更多賺錢的渠道，很有輕鬆賺外快的天分。

▍2.生肖雞

屬雞的男人天性勤奮能幹，喜歡一步步腳踏實地打拚，從來不害怕吃苦，在結婚之後，他們能夠靠著自己的力量撐起一個家，把生活越過越安穩。加上他們命中自帶財運，是一個跟發財很有緣的生肖，只要抓住機會就可以發大財、享富貴。

▍3.生肖龍

在事業上，屬龍的男性聰明有思想，更靠小心謹慎的工作態度受到大家喜歡，是非常有事業野心的人。身為12生肖中唯一一個虛構的神話動物，他們不論正財或偏財運都非常好，加上他們天生豁達且善於交際，豪爽的性格很容易獲得他人的信任，能在貴人的幫助下賺進源源不絕的錢財。