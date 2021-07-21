苗栗縣21無新增確診案例，但有1名新北市本土確診者案15558，曾於7月17至7月18日至苗栗拜訪朋友，縣府公布相關足跡，並匡列相關接觸者4人，7月20日已採檢PCR，報告陰性，目前皆居家隔離中。而烟花颱風即將來襲，如果宣布停班停課時，全縣疫苗接種站將同步暫停。

苗栗縣衛生局指出，全縣截至7月20日止，18歲以上人口疫苗覆蓋率22.23％。有關中央公費疫苗預約平台第2梯次自16至22日接種，全縣共計登記預約1萬4957人，共有1萬2090人報名，最後有1萬1842人施打，報到接種率達98％。徐耀昌請未來2天已預約的鄉親，按照預約的時間及地點前往接種。

徐耀昌提醒鄉親公費疫苗預約平台第三梯疫苗接種登記已經開始，登記時間到7月22日中午截止，請鄉親務必把握機會。本梯次施打期間為7月23至7月29日。因應疫苗施打年齡逐步下修，涵蓋越來越多上班族朋友，縣府不僅強化衛生所服務量能及設立大型接種站外，特地協調13家醫院及34家診所加開平日的晚上及假日診次共達436診次，讓上班族朋友在施打疫苗的選擇更加便利及彈性。

另外，近日因颱風可能來襲，施打疫苗可能受到影響，苗栗縣將配合災害應變中心，若宣布停班停課，全縣疫苗接種站即同步暫停施打服務，預約平台將會保留名額給受影響的預約民眾，將併入下一期的預約名單，民眾須在收到下期預約簡訊後再次進入預約平台預約接種。

縣府提醒，5月11日至5月23日已接種第一劑AZ疫苗的民眾，將陸續自下週起間隔滿10週，請鄉親透過疫苗預約系統意願登記接種第2劑。有預約有疫苗，即早施打以提升第2劑疫苗覆蓋率及自我保護力。本縣將配合指揮中心持續視疫情狀況及疫苗供貨情形，滾動調整各項接種政策。衛生局也提醒，民眾前往接種第2劑疫苗前，請備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及「健保卡」。若「COVID-19疫苗接種紀錄卡」已遺失，民眾可返回第1劑接種的醫療院所申請補發，再繼續完成第2劑接種。