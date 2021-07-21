為防堵印度變異株（Delta）進入社區，中央流行疫情指揮中心7月初起推動入境普篩，但機場檢疫人員卻爆出人力不足。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中回應，會增加人力，預計這兩天就會陸續報到，而採檢通報及送驗作業也會資訊化，預計明日上線。

陳時中表示，指揮中心從一開始的有症狀採檢改為入境普篩後，邊境的工作量一定增加，尤其在清晨，飛機來的比較多，確實在工作上有分配不均的問題。

對此，指揮中心已請桃園把工作分配做的更仔細。陳時中表示，對於一般的旅客，檢疫人員是不做「挖的動作」，而是採深喉唾液。旅客出關後，在候機大廳接受教學，現場也會放錄影帶，教大家怎麼把唾液吐在瓶子裡面，這個過程由旅客自己進行。

陳時中表示，完成教學後，旅客會到19個處所，自己進入房間，「拿瓶子，然後就咕嚕咕嚕咕嚕」，有時候一分鐘，有時候40秒，停留了就把檢體放好，收在夾鏈袋裡面，也被有酒精可以消毒，出來後交給檢疫人員即可，而不是由檢疫人員直接採喉嚨。

若直接採喉嚨，陳時中表示，這就需要很多人力，為兼顧可行性，才會採取深喉唾液的方式，不會畫太多時間，也不會交叉感染，採檢的壓力也低，相對的人力不需那麼多，但也考慮早上那一班時間很長，我們也有計畫要增加人力，這兩天就會陸續報到，人力也可以舒緩一點。

目前邊境人員的83人中，只有2人因個別因素沒有接種疫苗，其餘都打過了，至於第2劑疫苗，也會以專案方式處理。陳時中表示，在執勤期間，因為本身的工具都在，若檢疫人員有症狀，直接就可採檢。輪休的時候，也可以就醫，說明自己是第一線檢疫人員，這屬於公費採檢目標。

陳時中表示，我們非常謝謝檢疫人員，由於旅客入境要填單子，最近也多了文書作業，我們積極地進行資訊化，「國際港埠檢體採檢通報及送驗作業」明天就會上線。