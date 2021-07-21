由新北市淡水區公所舉辦的「2021淡水八景4.0-絕景攝影邀請賽」，普林斯頓高中應屆畢業生林承燁揮灑創意，在學生組拿下金牌及三佳作，是比賽最大贏家。他為了未來一圓專業外景攝影師夢想，甄選第一志願毫不猶豫，選讀軟硬體設施新穎完善的醒吾科技大學新媒體傳播系。

醒吾科大新媒系大一新生林承燁，在真理大學拍下「城堡唱遊」美景，獲得淡水八景攝影邀請賽學生組金牌。(醒吾科大提供)

林承燁作品「淡水油車口」夕陽搭配漲退潮時刻，石頭若隱若現反射出夕陽的光彩，獲得淡水八景攝影邀請賽學生組佳作。(醒吾科大提供)

林承燁父親林正哲美術系畢業，從事廣告平面設計工作，是知名攝影玩家。林承燁遺傳父親美感及攝影天賦，從小被電視上綺麗風景的廣告片所吸引，就嘗試以手繪紀錄影像；國中校慶攝影比賽時，他用父親一台古董數位相機，拍下同學在烈陽下誇張角度照片，獲得全校第一名，就此立志從事影像創作。

就讀普林斯頓高中多媒體設計科時，林承燁學習數位軟體專業，不論是圖像設計PS或AI、影像設計的PR或AE、影片拍攝時的運鏡及編導，這些技能幫助他成為攝影及影像創作比賽常勝軍。林承燁也從自己的鏡頭下逐漸認識台灣這片家園，希望透過拍攝微電影讓更多人認識自己居住的土地。

林承燁作品「馬偕故居」讓人有走向春天感覺，獲得淡水八景攝影邀請賽學生組佳作。

「淡水八景」歷史可追溯自清朝同治年的「淡北八景」，迄日據時期《日日新報》曾舉辦「台灣八景」票選活動，淡水躋身台灣八景之列，如今淡水已誕生多次八景搜羅與票選活動，更是網友打卡景點。林承燁參加這次淡水八景攝影賽，必須在最適當時間運用鏡頭捕捉淡水美景，是另一項挑戰。

醒吾科大新媒系新生林承燁（左），一身攝影細胞遺傳自父親、攝影玩家林正哲。(醒吾科大提供)

淡水美景雖俯拾皆是，如何透過鏡頭呈現最美的淡水風貌，除了專業攝影技巧更需要耐性。林承燁拍下多處美景照片，其中4張照片景點叫人流連忘返，包括真理大學「城堡唱遊」美景、車站「戀之風景」、「淡水油車口」夕陽光彩，及古色古香的「馬偕故居」，一舉拿下金牌及三佳作，再次展現其攝影天分。

即將成為醒吾科大新媒系大一新生，林承燁對未來大學生活充滿期待。他跟醒吾科大緣分起源於新媒系主任林添勝參加普林斯頓高中成果發表會，當時林添勝對他的攝影的天賦印象深刻、多所鼓勵，果不其然第二年開始，林承燁就在國內比賽中逐漸嶄露頭角。

林承燁憑藉優異的競賽成績，推甄上了第一志願醒吾科大新媒體傳播系，開學前夕在淡水八景攝影賽大有斬獲，他將以醒吾科技大學大一新生身分，接受主辦單位公開表揚。謙虛的他期盼未來四年大學生活，能有更多的學習與成長，精進自己在影片拍攝與其他領域技能。

醒吾科大共有商管學院、觀光餐旅學院、流行藝術學院及設計學院四大學習領域，各學院師資設備都是全國科大首屈一指，新媒系更是唯一以新媒體發展的傳播科系。林添勝強調，自媒體時代企業傾向自行培養新媒體創作人員，新媒系課程設計斜槓多種領域，現在就加入醒吾科大新媒系，畢業後就有更多就業選擇！