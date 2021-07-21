北市在今日的防疫記者會中指出，北市將逐漸進行解封，教育局長曾燦金宣布，北市幼兒園、安親班7月27日起開放，學童人數降載50%。中小學操場也將自31日起開放，運動民中必須配合實名制、配戴口罩等規範，但不開放租借或預約泳池或個人運動設施。

北市宣布，幼兒園、安親班將在7月27日至8月9日開放，學童人數降載50%，上課學生須全程佩戴口罩，餐飲部分必須個人套餐，並且增加隔板進行防疫。而操場的部分，將在31日至8月9日進行開放，必須進行實聯制，戶外場所以最適承載量的75%為限，僅開放戶外運動場地，並且開放1間廁所提供使用，校園的飲水機也全面暫停使用。

曾燦金指出，在幼兒園、安親班（含課照中心）部分，將從27日一路開放至8月9日，期間收托學生數降載50％，將優先收托警消、醫護、低收入戶或中低收入與雙薪家庭子女，以及被機構專案評估通過者，開放後，機構內必須全程佩戴口罩，用餐時應採梅花座與個人套餐為主

中小學操場部分，曾則說會從31日開始解封，期間必須實施實名制、出入口要動線管制，以便進行人流控管，運動民眾須全程戴口罩，身體不適、發燒者不得進入，戶外場地容留人數降載25％。

曾說，目前僅開放戶外運動場地，如操場、網球場等適合單打的運動，若像籃球場就不會開放，同時也不開放租借戶外場地，如游泳池、個人運動設施都不開放。同時會請學校開放1間廁所供民眾使用，飲水機則暫停使用，若學校有支援接種疫苗或篩檢，可專案報教育局，即可暫緩開放。