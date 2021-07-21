福星公園溜滑梯周邊沙坑，經常有針頭和保險套等垃圾亂丟，引起家長的恐慌。（市議員林祈烽服務處提供）

「驚死人，公園淪為小孩隱匿的危機！」台中市西屯區福星公園溜滑梯周邊沙坑，經常有針頭和保險套等垃圾亂丟，引起家長的恐慌；市議員林祈烽21日要求市府應儘速派員清理及加強巡邏莫淪為治安死角。市府建設局強調，要求維護廠商及機動保全加強維護，針對溜滑梯旁沙坑加強巡視及清潔。

林祈烽說，福星公園位於逢甲商圈附近，旁邊就是市立圖書館西屯分館，平時家長會帶小孩到公園遊玩；他和逢甲里長廖婉菁接獲陳情，指公園溜滑梯周邊常會出現保險套或針頭等垃圾，小孩子到沙坑內挖沙，不小心就會挖到保險套及針頭，讓家長嚇得半死，擔心針頭會刺傷小孩。

逢甲里長廖婉菁表示，一旁福星路的iBike租賃站周邊更被當成垃圾丟棄場所，一些垃圾、板凳、廢棄腳踏車，甚至是整袋針頭等物品就散落在馬路旁邊，實在有夠噁心、也很危險；萬一有人不小心被刺傷，或因而感染到各項疾病，該怎麼辦？

林祈烽指出，陳情民眾向市府反映，各單位互踢皮球，建設局指道路上垃圾不歸他們管，環保局和交通局又說公園歸建設局管轄；他要求市府各單位應負起責任，確保民眾到公園遊玩時，不會受到這些垃圾針頭等傷害，警方應不定時到公園及周邊巡查，防範有人在公園內吸毒或做一些違法情事。

建設局表示，針對民眾缺乏公德心及漠視其它民眾權益行為，將邀集警察局會勘並評估於公園內增設巡邏箱加強巡邏。環保局說，針頭屬一般廢棄物，應妥善打包交回原就診醫療院所處理，不得隨意棄置；若查獲隨意丟棄，可依廢棄物清理法處1200元以上、6000以下罰鍰。

針對福星路iBike租賃站周邊有垃圾棄置，交通局指出，營運廠商每日調度作業時皆會進行相關消毒，市府已要求微笑單車針對「福星公園」租賃站加強清潔作業，維護環境整潔。