東京奧運開幕在即，中華代表隊待遇和資源分配不均的狀況卻一一浮上檯面，謝淑薇今（21）日凌晨在臉書抱怨親妹謝語捷臨時被通知成為奧運代表隊一員，卻無法帶自己的教練，更指出5年前里約奧運她退賽也是因不滿資源分配不均問題；而今日稍早體育署在記者會中，也針對此事做出回應，指出東奧籌委會僅多開放2位選手名額，沒有再增加教練名額。

謝淑薇的親妹謝語捷和搭檔許絜瑜在16日成功遞補上東奧女雙參賽資格，她本來決定將個人的功勳教練借給妹妹，連自己的訓練都先暫緩，只為了專心幫助妹妹備戰；但20日卻接獲網協通通知妹妹們（謝語捷和許絜瑜）沒有教練證，氣得在臉書PO文揭露網協資源分配不均一事。

在謝淑薇的臉書貼文指出，在妹妹被通知要代表台灣征戰奧運前，台灣網球代表隊只有3人、主教練證1張和訓練場地通行證（P卡）1張，分別由詹詠然、詹皓晴的父親及盧彥勳的哥哥持有；在謝語捷和許絜瑜入選後，理應會增加1張主教練證，但網協並沒有提供給妹妹們教練證或P卡。

沒多久謝淑薇又得知詹家姊妹的專屬陪打員，居然持有通行證可以入場，讓她不得不質疑網協資源分配不均，怒批「所以小朋友憑自己排名入圍，然後多一張證，結果連一張P卡帶自己教練的證都沒有」，讓她有種既視感，因為5年前里約奧運自己就是為了教練證問題槓上網協，最後直接宣布退出。

今日稍早體育署招開記者會說明東奧選手備戰情況時，也針對謝淑薇臉書不滿資源分配不均一事做回應，體育署主任秘書呂宏進指出，「國際網球總會是在7月17日，通知謝語捷/許絜瑜遞補進入東奧女雙，但籌委會並沒有因此增開中華隊網球團的教練證名額」。

而在體育署回應後，謝淑薇立刻在臉書底下點出不對勁的地方，「不知道是網協又改了規則，還是東奧改了規則？反正誰參賽教練證都是姊妹（詹詠然、詹詠晴）的，主教練證就不在討論範圍。但為什麼她們團隊有兩個人，另外一組雙打卻一個證不給？」。