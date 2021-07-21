高端國產疫苗通過EUA，新北市怎麼看高端研究的混打？新北市副市長劉和然說，高端疫苗議題這兩天的確是民眾討論焦點，尤其是沒有完成臨床試驗就施打，恐怕會影響民眾恐慌，這也就是最近問題討論的核心，國人不會懷疑也不會阻擋國家需要發展疫苗，可是目前急迫性到底在哪？國產疫苗是國家發展疫苗的未來，代表對國家的信心、疫苗的信心，有些事情急不得。

劉和然並提供2點建議給中央參考，一是「不要急」，他表示，國產疫苗節奏一定要有秩序的發展，因為需要科學、專業、程序完備，臨床試驗一定要確實 不僅要好、量也要夠；還有一定要跟國際接軌，依照國際標準完成國際認證，強調「疫苗施打不是政治」，相同的疫苗研發更不能是政治，因為它是要有未來性可長可久的，這次否可混打這次試驗可一併研發好。

第二建議是，因國產疫苗發展不要急，因此應持續採購國劑成熟疫苗補齊不足，不要刁難趕快讓疫苗進來，這段期間已看到台積電、鴻海跟慈濟幫我們採購了1500萬劑疫苗，慈濟採購時間比鴻海、台積電短，代表政府知道不是在那邊指指點點，而是要趕快進來配合一起做，態度改變了速度會變快，盼中央持續趕快採購國劑疫苗，讓民眾來施打。