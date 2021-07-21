全球新冠肺炎疫情進入後期，然而在變種病毒的威脅下，疫情隨時都有再次爆發的可能，施打疫苗被認為是降低死亡及重症率的主要方法，然而日本卻傳出最大建築商之一的Tama Home禁止員工打疫苗，甚至警告接種疫苗的人將在5年內死亡的消息，引起社會譁然，周三Tama Home的股價受到重挫，一度下跌逾12%。

日本雜誌《週刊文春》接受Tama Home員工爆料指出，總裁Shinya Tamaki告訴內部人員，他非常反對接種新冠疫苗，甚至警告接種的人會在5年內死亡，並認為5G電磁波會增加感染風險，因此禁止員工使用5G功能的手機，同時，若有員工施打疫苗則會被無限期禁止出勤，代表員工將無法獲得薪資。

報導一出引發巨大爭議，即使Tama Home發出聲明否認向員工施壓，同時也沒有員工因施打疫苗被懲罰，並澄清網路上流傳的消息都是不實訊息，Tama Home仍無法阻止輿論延燒。

儘管如此，周三Tama Home的股價受到重創，一度大跌逾12%，尾盤跌幅收斂，收在2756日圓，大跌314日圓（或10.23%），寫下去年2月以來的最大跌幅，此外，Tama Home也成為今天東京證交所指數中跌幅最大的個股，成交量是平時的10倍。