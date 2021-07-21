高雄21日無新增新冠肺炎本土確診個案，但有一名IKEA宜家家居高雄店的前員工，在15日返回馬來西亞出境時，被採檢為陽性，高市府獲報後，緊急匡列225位相關接觸者，並展開清消作業，目前接觸者快篩均為陰性，PCR檢驗106人陰性，剩餘119人還在等待採檢結果。

高雄市議員陳若翠21日揭露IKEA宜家家居高雄店一名銷售部門主管，7月15日出境返回馬來西亞時採檢為陽性，由於IKEA平日進出顧客很多，她擔心出現防疫破口，強烈要求高雄市長陳其邁除了做好疫調工作，也要注意社區確診黑數的問題，才不會讓「微解封」變成「危解封」。

陳其邁表示，該名馬籍離職員工在馬國入境篩檢時，被驗出CT值29.38，隨後立即通知高市府，她在7月14日檢驗時，PCR呈現陰性，檢查的結果、過程、方式與臨床症狀，都必須經過中央或地方流行疫情指揮中心專家的綜合研判才能公布，避免引起民眾不必要的恐慌。

陳其邁指出，若在國外發現個案，通常會透過IHR組織通報，並由該國組織通報給中央，確認該個案在國外的檢驗狀況，所以高市府對該個案的判斷，會從最嚴格的標準來提前部屬，已經召回職場員工及所有接觸者，目前匡列的225位相關接觸者中快篩全數陰性，PCR有近半數已經出爐，也都呈陰性反應，其餘還在等待檢驗結果。

高市府衛生局強調，由於各個國家的採檢方式、技術、SOP都不盡相同，馬國的情況不得而知，但到目前為止，中央尚未獲得IHR回應，無法得知該個案確診的真實性，高市府已經啟動疫調、緊急匡列相關接觸者，高市府謹慎以對。