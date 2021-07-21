旅遊業者鳳凰(5706)今（21）日召開法說會，隨著旅行業13日起微解封，總經理卞傑民表示，將在疫情趨緩後持續衝刺國旅，並密切注意國外解封進度、推出機加酒產品因應需求，同時為市場復甦提前部署準備，力拚度過營運冰河期難關，靜待旅遊業恢復往年榮景。

新冠肺炎疫情致使出境旅遊停擺，2020年來台旅客年減88.39％、國人出國年減86.34％。鳳凰去年合併營收4.89億元、年減83.54％，營業虧損0.31億元，但在業外紓困補助及資金運用挹注下，歸屬母公司稅後淨利0.1億元、每股盈餘（EPS）0.15元，仍險守獲利。

卞傑民指出，因出境旅遊暫停，國旅去年營收貢獻自約1％跳增至12.23％。2021年上半年自結合併營收0.47億元、年減88.44％。不過，首季業外在政府薪資補助、處分不動產收益6千多萬元挹注下，歸屬母公司稅後淨利0.57億元、每股盈餘0.87元。

展望下半年策略，卞傑民表示，待疫情趨緩後將持續衝刺國旅，以專人專車小團體旅遊為主，開發部落深度旅遊、離島花東地區團體產品，並配合觀光局2021年自行車旅遊年主題，活用旗下貴賓通運的2台無障礙多功能遊覽車推出相關產品。

其次，隨著各國陸續施打疫苗後逐步解封，鳳凰對此密切關注並調整策略因應，如4月參與帛琉旅遊泡泡，並針對關島推出Air V&V疫苗旅遊計畫、歐盟各國對台灣「非必要旅遊」逐步解禁，推出機加酒產品因應市場需求。

卞傑民指出，鳳凰針對關島疫苗旅遊計畫推出機加酒自由行產品，7月首波3航次的5天產品已完銷，對此加推8月1航次的7天產品。同時，亦提前部署為市場復甦做準備，目前已針對2022年寒假過年、春季賞花、長短線郵輪產品進行規畫。

轉投資事業方面，鳳凰看好離島觀光需求興盛，目前決議獨資5億元興建小琉球飯店，定位休閒度假設計風格、規畫70間客房搭配無邊際泳池等設備。卞傑民表示，目前委由天成飯店集團進行整體規畫顧問，已於去年9月底正式動工、預計明年底完工營運。

鳳凰去年投資設立「菲尼克斯私人健身空間Fitnexx」進軍健身市場，首處據點設有4個獨立包間，由駐場教練安排課程指導使用，也開放自由教練及消費者租用場地使用。卞傑民表示，由於「個人專屬的獨立訓練空間」的定位，更符合後疫情時代的健身防疫需求。