「2021年線上越南台灣形象展」展期為7月21日至23日，共有195家台灣業者參展。（高市經發局提供／柯宗緯高雄傳真）

「2021年線上越南台灣形象展」智慧高雄館參展廠商產品多元品質可靠，越南買主爭相預約洽談超過140場次。（高市經發局提供／柯宗緯高雄傳真）

「錢」進新南向市場，「2021年線上越南台灣形象展」21日線上開展至23日，吸引全台195家業者搶攻國際商機。高市經發局攜手在地40家企業打造「INNOFEST KAOHSIUNG智慧高雄館」，市長陳其邁還特別錄製宣傳影片助攻業者拓展新商機。

陳其邁表示，台灣不僅是越南第5大的國際貿易夥伴，今年第1季雙方的貿易總額也比去年成長了17.7％。而高雄為南部最重要的國際交通樞紐，不論是高雄港貨物的運送，還是小港機場往來的人民，高雄在台越的經濟文化交流上都扮演關鍵角色。

陳其邁提到，高雄40家在地企業組成「智慧高雄館」，透過智慧製造等科技應用合作，促進高雄、越南產業數位轉型，除增加產業未來競爭力，也擴大台越雙方在產業上交流機會，盼在國際疫情緩和後，邀請越南企業、人民來高雄欣賞美麗的山海河港，加深雙方的合作交流。

「防疫不忘做生意！」經發局副局長高鎮遠表示，在疫情影響下市府努力協助企業尋找出海口，也特別感謝外貿協會幫忙，在為期3天的線上展覽，安排超過140場高雄業者與越南買主一對一線上商洽會，幫助高雄業者將優質的產品進行海外拓銷，商機可期。

這次代表智慧農漁領域的「嘉藤電氣」為高雄著名的大型船舶儀器製造商，以各類電浮標及全球衛星浮標系統等海洋漁業用設備參展，因該浮標改良傳統電源管理方式與魚探及浮體設計，使漁船大幅提升漁獲捕撈準確率，開展前就吸引不少買主搶先詢問。