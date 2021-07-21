二極體廠—強茂(2481)自結6月稅後盈餘為2.11億元，年成長129%，累計5月及6月稅後盈餘為4億元，已超越第1季獲利，5月及6月每股盈餘為1.2元，強茂表示，下半年業績將延續成長趨勢，有機會比上半年好。

二極體產業經過多年淘汰賽，大廠恆大效益開始顯現，加上車用、工控、5G、電動車等新興應用起飛，國內二極體廠業苦盡甘來，強茂及德微(3675)等業績自第2季展現強勁成長力道。

強茂近幾年積極調整產品組合，憑藉自行開發晶片與封裝的優勢，鎖定應用日益廣泛的MOSFET，以及FRED、IGBT、Schottky、ESD Array、TVS及第三代半導體(SiC)等開發新產品，隨著產品布局效益顯現，以及終端客戶需求強勁，產品價格連番調漲，強茂自結6月合併營收為12.39億元，年成長46%，稅前盈餘為2.33億元，年成長122%，稅後盈餘為2.11億元，年成長129%，單月每股盈餘為0.63元，累計5月及6月稅後盈餘為4億元，超越第1季獲利，以目前股本33.28億元來估算，每股盈餘為1.2元；累計前6月合併營收為67.32億元，年成長42.6%。

強茂表示，除Chromebook需求有緩下來，其他產品還不錯，目前訂單能見度已達年底，預期下半年業績將延續成長趨勢，有機會比上半年好。