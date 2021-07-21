威剛(3260)深耕工業級嵌入式存儲領域，宣布領先業界推出新一代112層堆疊BiCS5 3D NAND固態硬碟，以容量更高、效能更佳的優勢，強力助攻5G、物聯網、AI(人工智慧)、網通、伺服器等應用的發展。

根據GSA報告顯示，截至2021年5月底，全球已有70國169家業者提供5G商用服務；隨著未來5G布建更加完整，與商用5G相關的智慧物流、遠距醫療、自動駕駛、安防監控等應用也將更為蓬勃。如何運用先進的3D NAND技術，打造出耐用可靠、穩定高效的存儲產品，以處理龐大且不斷快速增加的資料量，將是重要關鍵。因此，威剛加速研發出新一代BiCS5系列工業級固態硬碟，預計今年9月開始提供送樣，並於第四季正式量產，持續拓展工控存儲市場。

威剛強調此商品除了能迅速處理大量數據，也適合作為系統的存儲裝置與開機碟，搶攻5G、工業互聯網、智慧城市、遠距醫療等應用之需求。威剛公司期盼以新一代BiCS5系列工業級固態硬碟，幫助客戶提早導入，共創5G垂直應用新局。