對於三級警戒期間享受疫情紅利的電商來說，必須開始思考「校正回歸」後該如何經營且持續成長，OMO網路開店平台Cyberbiz提出三大發展關鍵，提醒電商需要「盤點產品與商業模式」、「整合全通路數據與會員」、以及「線上購物快速到貨」。

根據美國Fed報告顯示，零售業與餐飲業已連續四個月銷售額突破6000億美金大關；英國近期也逐步放寬社交距離，歐洲國家盃、溫布頓等大型運動賽事吸引大量現場觀眾。由此可看出全球在間歇性的解封狀態時，悶了許久的消費者的報復性消費相當可觀，而活動與實體店面受惠的同時，也稀釋了電商的消費力。

Cyberbiz根據後台數據，觀察到三級警戒初期為抗疫物資與生活必需品類的需求飆升，部分店家成長為200~300%；中期包括居家用品、生活家電、與廚具家具表現強勢，相關產業店家約有60~80%的成長，數位轉型需求激增，尤其以餐廳與服飾配件為大宗，代表商家開始以長期抗戰的心態面對疫情；近期因解封有望，消費者轉為觀望，另一方面，實體店家也開始準備重啟線下經營，蓬勃發展的線上生意也因而趨緩。

民眾對於回歸生活常軌的高度期待反應在消費表現上，業者該如何因應這種消費校正回歸的狀態，Cyberbiz分析三大關鍵：

1.盤點產品與商業模式：三級警戒期間，不少商家為了因應防疫提升與場所限制，因此改變了業務型態，最顯著的例子為許多高級餐廳將餐點改為便當或料理包，原做客運服務的業者轉型外送生鮮等。在疫情趨緩、警戒可望解除之際，商家需要開始盤點這段時間推出的新產品與商業模式，是否經得起考驗以及具備持續發展的潛力，以免把非常時期的「應急」與短期的獲利成長。

2.整合全通路數據與會員：三級警戒期間許多業者開始進行數位轉型與線上銷售，所得到的數據與會員應該作為未來拓展市場的重要參考，並且建立完善會員機制，商家除了進行「會員再行銷」，更該透過OMO(online merge offline)線上線下的全通路串接與融合。

3.線上購物快速到貨：物流最後一哩路是電商吸引消費者購物的關鍵因素。根據Cyberbiz調查，有7成受訪者於網購時特別在意配送速度，33%希望在8小時至1天內拿到貨，「即時消費，即時享受」已經成為電商的新主流。

Cyberbiz執行長蘇基明認為，數位轉型依舊是每個企業的必須，可因應疫情彈性調配做靈活安排。除了整理產品與商業模式，整合全通路數據與會員，以及線上購物快速到貨的三大攻略，更要備齊好用的系統與工具，統整團隊，找出自己獨特的優勢，面對下一階段的挑戰。