新北市運用EDP分析疫情熱點。（新北市消防局提供）

新北市運用EDP分析疫情熱點，並透過精準疫調掌握感染源，且持續落實執行平寧計畫，使得新北市確診人數，從5月22日的384人，降至今（21）日僅2人，其中1名為居家隔離期間PCR採檢陽性，EDP防疫立大功。

新北市2019年全國首創將各種防救災整合成單一決策平台「全災型智慧指揮監控平台；EDP」，透過地理資訊系統（GIS）、人工智慧(AI)及資料視覺化等資訊技術，提供即時監控及整合性決策輔助功能模組，在這波COVID-19嚴峻疫情侵襲，運用智能科技防疫立下大功。

市長侯友宜特別指示消防局運用EDP增加疫情分析模組，結合EMIS大數據的確診數與足跡調查資料，分析疫情高潛勢地區，並下令衛政、民政、警政系統及市府團隊總動員，落實執行各項防疫措施，成功阻斷病毒感染源，有效降低感染風險。

侯友宜強調，自今年5月9日疫情上升後，新北市於5月15日宣布提升三級警戒，立即決定運用發展已臻成熟的EDP平台，透過資訊科學與空間分析技術，結合衛生局提供確診地理位置與警察局疫調足跡進行疫情趨勢分析。從疫情惡化的行政區擴散風險再找出疫情熱區中的重熱區域（如：板橋板東、中和漳和、新莊北區、三重西南區)和重熱里42個，同時設置各熱區防疫中心，嚴格落實商業高度管制、人員低度活動等6大防疫措施，並成立機動篩檢站，鼓勵民眾快篩及時找出社區感染源，如有篩檢陽性者，立即擴大匡列接觸者去篩檢，及通報鄰近縣市同步匡列，全面防阻可能感染源。

此外，侯友宜要求消防局藉由各行政區的確診比例與消長情形，利用EDP系統分析疫情能力，判斷高、中、低風險行政區分布情形，快速篩選出具有高疫情風險的「里」，並每週對外公布，追蹤其風險轉移變化，協助防疫人員即時進行控管與隔離等防疫作業。

新北市消防局長黃德清表示，全災型智慧指揮監控平台（EDP）是智能化的方析工具，以圖資視覺化、數據化方式快速掌握統計疫情成長，針對疫情趨勢曲線分析大數據資料，採取預防性作為。在疫情開始爆發時，即以數據資訊協助指揮官作防疫決策，以科技智能方法斷絕隱形傳播鍊避免疫情擴散。

另烟花颱風即將來襲，新北市將利用EDP處置各項災害及提供指揮官下達指揮決策，防颱仍然兼顧防疫。