莊凱勛挑出來幫助張榕容。（CATCHPLAY提供）

張榕容在之前劇情遭李銘忠飾演的胡大東綁架。（CATCHPLAY提供）

由莊凱勛、張榕容、劉冠廷、李銘忠等人主演的話題夯劇《第三佈局 塵沙惑》熱度持續居高不下，隨著8月1日將播出精彩大結局，眾人離大魔王真實身份越來越近，關於23年前的命案，也獲得更多線索，一步一步更靠近真相；粉絲腦洞大開瘋狂推理「難道議員假裝幫梓薇其實是要挖真相？但看起來不像啊！」、「上周的猜測又被新線索搞亂，這周要重新推理了」、「胡大東好謎，他到底佈的是什麼局？」也有網友直呼莊凱勛太會演了，「分辨不出他到底是好人還是壞人啊！」

《第三佈局 塵沙惑》已播至12集，而最新集數預告更出現爆炸性的驚人轉折，第三分局局長提醒張榕容飾演的徐梓薇：「胡大東一定會繼續鬧下去，梓薇你自己要小心」，胡大東竟對楊啟逍說：「你只是在利用我幫你報仇，你這個惡魔。」最後梓薇一句：「啟逍他一開始就知道我爸爸是個殺人犯」換來老議員犀利問：「但他知道妳爸爸殺的是誰嗎？」預告最後留給觀眾的一大伏筆，掀起觀眾激烈討論關於楊啟逍的猜測。莊凱勛則在映後直播中回應：「我知道預告都會給一些提示，但不要忘記預告會騙人，很多人都說議員是不是大魔王？是不是壞人？大家可以換個角度思考，人不是只有壞人與好人之分。」莊凱勛的這一番話，更是引爆網友無限想像。

18日播出11、12集後，小隊長張榕容與議員莊凱勛及香港學生Stanley邱士縉共同現身IG直播與粉絲線上互動；莊凱勛說：「啟逍是很掙扎的，與父親之間的關係、參選與退選的抉擇、與小隊長梓薇的感情關係，還有牽扯進23年前的事情，這些都是啟逍必須一件一件作出抉擇的，越到後面越艱辛，觀眾可以仔細追下去。」而追求梓薇勤出招的議員，面對先前被張榕容虧是爛招，他說：「不管黑貓白貓，會抓老鼠的都是好貓；所以好招、爛招，能撩到妹的就是絕招啦！」

在12集最後遭胡大東一槍斃命的Stanley邱士縉也無辜喊冤：「敬堯處於一個很矛盾的狀態，因為他對梓薇真的是當作好朋友，直到胡大東要求要陷害的時候，其實他的心情真的很複雜，走進胡大東的圈套非常無辜阿！」同樣走進胡大東佈局中的小隊長梓薇，也透露一絲線索給觀眾猜想：「徐梓薇一直在探究所謂的真相到底是什麼？對於童年的記憶，也對自己記得的回憶產生疑惑，甚至後來也開始懷疑楊啟逍。

三位演員也在直播中透露接下來新集數中的發展線索，Stanley說：「還有很多的線索，是刻意的讓觀眾看得很模糊，觀眾也應該還有很多問號還沒有得到答案，下星期就會揭曉謎團了。」莊凱勛感嘆：「接下來會把梓薇與啟逍兩家族的過去更加釐清，觀眾一定要仔細追下去，我是好人還是壞人？繼續看下去就會知道。」張榕容則引用家豪的經典台詞：「你知道恨是什麼嗎？那些口口聲聲叫別人放下仇恨的人，難道自己沒有仇恨嗎？」提醒觀眾：「不要覺得冠廷的話只在某幾集存在喔，請牢牢記住這句話，這是《第三佈局 塵沙惑》的核心思想。」妙語如珠的小隊長總是能在播畢後獻上一句完美的註解令觀眾再三探究其中的意涵。