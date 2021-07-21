高端疫苗在7月17日獲食藥署「緊急使用權」，預計最快8月就能提供民眾施打。有媒體報導，桃園市長鄭文燦表態第2劑願意施打高端疫苗，鄭文燦今天(21日)澄清，他已經施打過2劑AZ疫苗，但強調未來若有打國產疫苗的機會，也會願意接種。宅神朱學恒對此表示，聰明，果然不愧是二阿哥。

針對疫苗的施打，鄭文燦今天表示，他已在4月12日接種第一劑AZ疫苗，間隔10周到12周後會接種第2劑。鄭文燦接著表示，未來他願意施打國產疫苗，不過，因為他已經施打過2劑AZ疫苗，所以要看未來中央對疫苗施打的規定。

對鄭文燦的說法，朱學恒21日在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》臉書貼文表示，聰明，果然不愧是二阿哥。

網友紛紛表示，「嘴上喊支持國產的，結果都跳船了。」、「蛤！他已經被降級到二阿哥了？」、「原來民進黨高官，大都已經打完第二劑國際認證的疫苗？難怪鼓勵1450、817去打高端疫苗？」、「自己人都不信任高端。」、「進可攻退可守，厲害！」、「尚書大人真是機靈，兩頭都不得罪。」、「等我打完兩劑莫德納或者BNT之後，我也來打一劑高端，支持一下。」

也有網友說，「阿哥這麼不給總統面子，不想選總統了嗎？」、「事實證明一切！自己人都不捧場了，別再騙國人去當白老鼠！」、「打完了，已有抗體了。未來接種國產品牌後，抗體要算誰的？AZ OR國產？」